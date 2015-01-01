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जागरूकता:सेहत संभाल संबंधी जागरूकता वैन रवाना

होशियारपुर3 घंटे पहले
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गैर-संचारी रोगों पर जागरूकता मासिक आधार पर शुरू की गई थी जिसको लेकर एक वैन होशियारपुर सिविल अस्पताल पहुंची। इस दौरान सिविल अस्पताल के ओपीडी के सामने इस समय हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और स्ट्रोक की बढ़ती घटनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया।इस मौके पर सेहत विभाग के अधिकारी डॉ. जसविंदर सिंह ने बताया कि यह वैन शहर में लोगों को सेहत को लेकर जागरूक करेगी और सेहत मंत्री का संदेश सुनाएगी। उन्होंने कहा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जनता को जागरूक होना जरूरी है और सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा व्यक्ति को रोजाना 30 मिनट तक कसरत करनी चाहिए, सिगरेट, शराब और जंक फूड से दूरी बनानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि यह वैन 6 नवंबर को टांडा, दसूहा के ब्लाकों और मुकेरियां के ब्लाकों में पहुंच लोगों को जागरूक करेगी। उक्त वैन को सहायक सिविल सर्जन डॉ. पवन कुमार और डॉ. राजिंदर राज ने हरी झंडी देकर शहर के लिए रवाना किया। इस मौके पर डॉ. एस कपूर, डॉ. सुरिंदर सिंह, डॉ. शिप्रा धीमान, पुरुषोत्तम लाल, जतिंदर पाल सिंह, उमेश कुमार, अमनदीप सिंह, गुरविंदर उपस्थित थे।

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