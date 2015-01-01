पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला:टांडा के गांव में बच्ची से रेप व जलाने के मामले में 23 नवंबर को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई

होशियारपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पिछले महीने की 31 अक्टूबर को टांडा के एक गांव में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव जलाने के मामले में आरोपी के खिलाफ अदालती कार्रवाई भी तेज हो गई है। इसके चलते जिला कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 18 नवंबर को रखी है और हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख 23 नवंबर तय की है। यह जानकारी पीड़ित पक्ष के एडवोकेट नवीन जैरथ ने दी। उन्होंने बताया कि अदालत ने अब इस मामले की अगली तारीख 18 नवंबर के दिन पुलिस को निर्देश दिया है कि दोनों आरोपी दादा-पोते की वीडियो कांफ्रंेसिंग के जरिए पेशी करे। बता दें कि इस बहुचर्चित दुष्कर्म व हत्याकांड में दोनों आरोपी दादा-पोता गुरदासपुर की जेल में बंद हैं। इस मामले में पुलिस ने मात्र 8 दिन में जांच कर चालान पेश किया हथा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें