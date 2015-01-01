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सुनवाई:बच्ची को रेप के बाद मौत के घाट उतारने के मामले में सुनवाई 22 को

होशियारपुर3 घंटे पहले
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जिले के एक गांव में 21 अक्टूबर को 6 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद जलाकर मारने के केस की सुनवाई 22 दिसंबर को होशियारपुर की एडिशनल एवं जिला सेशन जज नीलम अरोड़ा की कोर्ट में होगी। सरकारी वकील और पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट नवीन जैरथ पेश होंगे। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी गुरदासपुर जेल में बंद है। पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट नवीन जैरथ ने बताया कि उनकी कोशिश होगी कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। बता दें कि उक्त मामले में होशियारपुर पुलिस ने घटना के कुछ दिनों बाद ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। कोर्ट ने 11 नवंबर को आरोपी दादा-पोते को 18 नवंबर को कोर्ट

में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश दिया था।18 नवंबर को मुख्य आरोपी सुरप्रीत सिंह बीमार होने की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, लेकिन उसके दादा सुरजीत सिंह को पेश किया गया था। 26 नवंबर को कोर्ट के आदेशों पर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस द्वारा कोर्ट को बताया गया कि मुख्य आरोपी सुरप्रीत सिंह अभी बीमार हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दादा सुरजीत सिंह को पेश किया गया। जानकारी के अनुसार थाना टांडा की पुलिस ने 21 अक्टूबर को आरोपी सुरप्रीत सिंह पुत्र दिलविंदर सिंह और उसके दादा सुरजीत सिंह पुत्र लेट काका सिंह निवासी जलालपुर के खिलाफ धारा 302,376(एबी ), 201, 34 आईपीसी, 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान में 30 लोगों को मुख्य गवाह बनाया गया है।

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