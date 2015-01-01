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वारदात:दसूहा में गुज्जर ने नौकर का कत्ल कर शव को 10 फीट गड्‌ढे में दबाया, फरार

होशियारपुर2 घंटे पहले
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  • संसारपुर मार्ग पर गुरुद्वारा देहलां साहिब पन्नवां में वारदात
  • आरोपी की नौकर से अक्सर होती थी लड़ाई

संसारपुर मार्ग पर गुरुद्वारा देहलां साहिब पन्नवां में आलीशाान कोठी में रहने वाले एक गुज्जर ने अपने नौकर का कत्ल कर शव करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शव को बाहर निकाला। आरोपी गुज्जर परिवार समेत फरार है। शव दबाने की सूचना के बाद थाना प्रमुख दसूहा गुरदेव सिंह, एएसआई जरनैल सिंह, एसआई तरसेम सिंह, एएसआई रछपाल सिंह, एएसआई विक्रम सिंह एएसआई कुलवंत सिंह पुलिस टीम की तरफ से गुज्जर की कोठी को घेरकर नायब तहसीलदार सुखविन्दर सिंह ड्यूटी मजिस्ट्रेट, गांव के सरपंच संजीव कुमार बब्बू और अन्य गांवों के लोगों की हाज़री में जमीन को खुदवाया गया और लाश को बरामद किया।

डीएसपी दसूहा मुनीश कुमार व थाना प्रमुख गुरदेव सिंह ने बताया कि आरोपी गुज्जर मसरदीन उर्फ मूसा के पास एक व्यक्ति रणजीत सिंह काम करता था और गुज्जर का उसके साथ अकसर झगड़ा रहता था। उसने इसका कत्ल करने के बाद लाश को खुर्द बुर्द करने के लिए जमीन में दफना दिया। उन्होंने बताया कि कातिल मसरदीन उर्फ मूसां पिछली रात को ही अपने परिवार समेत फ़रार हो गया। उसे पकड़ने के लिए अलग -अलग पुलिस पार्टियां भेजी गई हैं। इस संबंधी दसूहा थाने में धारा 302,201, 120 बी आईपीसी अधीन केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि कातिल को जल्दी ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा।

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