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अच्छी खबर:148 स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण, 21 प्राथमिक स्कूलों के टीचर्स को 150 टैबलेट सौंपे, सीसे. स्मार्ट स्कूल पिपलांवाला का उद्घाटन

होशियारपुर2 घंटे पहले
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  • कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने सादे कार्यक्रम में की स्मार्ट स्कूलों की शुरुआत

उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने शनिवार को 148 स्मार्ट स्कूल जिला निवासियों को समर्पित किए। इससे पहले मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह की तरफ से चंडीगढ़ से ऑनलाइन राज्य में 1,467 स्मार्ट स्कूलों के उद्घाटन कर मिशन शत-प्रतिशत की शुरुआत की। स्थानीय जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में रखे एक सादे कार्यक्रम के दौरान जिले के 148 स्मार्ट स्कूलों की शुरुआत करते हुए मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने 21 सरकारी प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए सरकार की तरफ से भेजे गए 150 टैबलेट भी वितरित किए।

उन्होंने मौके पर मौजूद 5 अध्यापकों को टैबलेट सौंपे। उन्होंने कहा कि इस पड़ाव में राज्य में सबसे अधिक टैबलेट होशियारपुर जिले को दिए गए हैं, जिनमें 18 प्राथमिक स्कूलों को 7-7 और 3 स्कूलों को 8-8 टैबलेट दिए गए हैं। उन्हाेंने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल पिपलांवाला का उद्घाटन भी किया। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री अरोड़ा ने बताया कि पंजाब में अब तक करीब 7000 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जा चुका है, जिस पर पंजाब सरकार की तरफ से 690 करोड़ रुपए और 37 करोड़ रुपए प्रवासी पंजाबियों, समाज सेवी संस्थायों, गांववासियों, अध्यापकों इत्यादि की तरफ से लगाए गए हैं। इस दौरान पंजाब राज्य पिछड़ी श्रेणी आयोग के चेयरमैन सरवन सिंह, डीसी अपनीत रियात के अलावा पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के वाइस चेयरमैन ब्रह्म शंकर जिम्पा, चेयरमैन नगर सुधार ट्रस्ट एडवोकेट राकेश मरवाहा, डिप्टी डीईओ. (सेकेंडरी) सुखविन्दर सिंह आदि मौजूद थे।

राज्य सरकार का आभार जिला होशियारपुर से स्टेट अवार्डी अध्यापक डाॅ. यशवंत राय ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से शिक्षा सुधारों के लिए उठाए जा रहे कदमों की बदौलत अध्यापन के क्षेत्र में सार्थक तबदीली आई है। यह सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को समय के मुताबिक आगे बढ़ाने में अति अपेक्षित थी। स्कूलों में बुनियादी ढांचों की मजबूती और आधुनिक सहूलियतें मुहैया करवाने के लिए डाॅ. राय ने पंजाब सरकार का धन्यवाद किया।

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