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उद्घाटन:आदर्श नगर में नए ट्यूबवेल का उद्घाटन,अब इलाके के लोगों की पीने के पानी की समस्या होगी दूर

होशियारपुर4 घंटे पहले
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उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पंजाब सुंदर शाम अरोड़ा ने कहा कि होशियारपुर के लोगों को हर बुनियादी सुविधा मुहैया करवाई गई है और शहर के हर वार्ड की मांग अनुसार वहां पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। वे वार्ड नंबर 25 के मोहल्ला आदर्श नगर में नए ट्यूबवेल के उद्घाटन के दौरान इलाका निवासियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि होशियारपुर का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वार्ड नंबर 25 के लोगों को निर्विघ्न पानी की सुविधा मुहैया करवाने के लिए मोहल्ला आदर्श नगर में करीब 21 लाख रुपए की लागत से ट्यूबवेल लगाया गया है, जिससे अब इलाके के लोगों की पानी सप्लाई को लेकर

दिक्कत दूर हो जाएगी। उन्होंने शहर के उन सभी स्थानों पर ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं जहां पर लोगों को पीने के पानी संबंधी दिक्कतें आ रही थी। इस मौके पर बलविंदर सिंह कतना, प्रेम सागर, लश्कर सिंह, हरजिंदर पाल, नीतू बाला, एडवोकेट पवित्तर पाल सिंह, सतनाम सिंह, मोहन सिंह, आशा, मोहिंदर पाल, नवित मल्ल, सतनाम सिंह, मनमोहन सिंह कपूर, एडवोकेट पवित्तरदीप सिंह, नरेश मौजूद थे।

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