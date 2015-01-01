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कार्यप्रणाली:कर्फ्यू के दौरान हुई चोरी की घटनाएं चिंता का विषय, पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में : अश्विनी

होशियारपुरएक घंटा पहले
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जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना के चलते रात को कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके पालन को सख्ती से लागू करवाने की बातें प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की जाती है लेकिन चोरी की घटनाओं के धड़ाधड़ होने से लगता है कि कर्फ्यू की सख्ती केवल और केवल आम जन मानस के लिए है लेकिन चोरों को पूरी तरह से आजादी है। ये बात राष्ट्रीय युवा वाहिनी के अश्विनी शर्मा छोटा ने बैठक के दौरान गत एक-दो दिन पहले हुई

पांच चोरी की घटनाओं की निंदा करते हुए कही। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए असलियत में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा वाहिनी के महासचिव सुखबीर सिंह, संगठन मंत्री अनमोल जैन, विकास शर्मा, अंकित शर्मा युवा मोर्चा प्रधान राष्ट्रीय युवा वाहिनी, तनव पराशर आदि उपस्थित थे।

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