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खुशी:कमला हैरिस के अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने पर खुशी

कमाही देवी2 घंटे पहले
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अमेरिका में भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुनने का भारत और भारतीयों को फायदा होगा। यह बात भाजपा के जिला महासचिव सतपाल शास्त्री ने दातारपुर में कही। शास्त्री ने बताया कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली महिला हैं जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी हैं। कमला हैरिस की नियुक्ति अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत बनाएगी, जो बदलते परिवेश में भारत और भारतीयों के लिए फायदेमंद रहेगा।

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