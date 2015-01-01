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प्रकाशोत्सव:गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव को समर्पित कीर्तन शुरू

होशियारपुर3 घंटे पहले
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श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव को लेकर 5 नवंबर से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, रेलवे रोड़ में धार्मिक समारोह का शुभारंभ किया गया जो 30 नवंबर को संपन्न होगा। यह जानकारी प्रबंधन कमेटी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, रेलवे रोड़ के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी और चरनजीत सिंह ने देते हुए कही । इस मौके पर उन्होंने कहा कि 5 नवंबर से धार्मिक समारोह का शुभारंभ किया गया जिसमे सुबह 6 बजे से साढ़े सात बजे तक आसा जी की वार के अखंड कीर्तन किया जाएगा जिसकी सेवा शहर के अलग अलग परिवारों द्वारा ली गई है । उन्होंने बताया कि यह अखंड कीर्तन 26 नवंबर को संपन्न होगा जिसके चलते 27 नवंबर को महान नगर कीर्तन निकाला जाएगा।

इस दौरान 26 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहिब का शुभारंभ किया जाएगा और 30 नवंबर को भोग डाला जाएगा। इसके साथ साथ 28 नवंबर को निशान साहिब चोला की सेवा की जाएगी और 30 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहिब के पाठ के भोग के उपरांत कथा कीर्तन के दीवान सजाए जाएंगे। उन्होंने कहा इस समारोह के दौरान संगत से कोविड-19 के तहत जारी हिदायतों का पालन किया जाएगा। इस मौके पर चरनजीत सिंह, अवतार सिंह लायल, परमजीत सिंह मनकू, मास्टर उजागर सिंह, पवन सिंह मैनेजर, जत्थेदार परमजीत सिंह, कुलवंत सिंह, दिलबाग सिंह, सरबजीत सिंह हेड ग्रंथी, सुरजीत सिंह, जगदीश सिंह मौजूद थे ।

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