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गलत:गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब का प्रबंध गैर सिखों के हाथ में देना गलत : बाबा सुखदेव

टांडा उड़मुड़2 घंटे पहले
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ऐतिहासिक अस्थान गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब का प्रबंध पाकिस्तान सरकार की ओर से गैर सिखों के हाथों में देना निंदनीय है। यह बात गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार अस्थान बाबा श्री चंद जी के मुख्य सेवादार बाबा सुखदेव सिंह बेदी, डेरा बाबा नानक वालों ने कही। उन्होंने पाक सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि गुरुद्वारा साहिब का प्रबंध और मान-मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपना यह फैसला वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाक सरकार के इस कदम से सिख भाईचारे में रोष है।

यह कदम श्री करतारपुर साहिब के रास्ते और सिख भाईचारे की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है, जिसको सिख संगत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी । उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दखल अंदाजी करके पाकिस्तान की सरकार को रोकना चाहिए । बाबा बेदी ने कहा कि वह जल्द ही इस मसले पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी को विनती पत्र लिखेंगे और उनसे मांग करेंगे कि भारत सरकार इसमें दखल अंदाजी करे । उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए करतारपुर साहिब के मार्ग को दोबारा खोलने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है।

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