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पावरकॉम मैनेजमेंट:कामगारों की मांगें हल करने के लिए पहली फरवरी को दोबारा मीटिंग, हल न होने पर 2 को पटियाला में धरने की दी चेतावनी

होशियारपुर2 घंटे पहले
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  • पावरकाॅम सीएचबी ठेका कामगारों की जत्थेबंदी की पावरकॉम मैनेजमेंट से हुई मीटिंग

रविवार काे पावरकाॅम मैनेजमेंट अधिकारियों की तरफ से पावरकाॅम एंड ट्रांस्को ठेका मुलाजिम यूनियन के नेताओं के साथ मीटिंग की गई। जारी बयान में सूबा प्रधान बलिहार सिंह, सर्कल प्रधान इंदरप्रीत सिंह, उपप्रधान कुलबीर सिंह और जनरल सचिव प्रदीप सिंह व शिव कुमार ने बताया कि पावरकाॅम सीएचबी ठेका कामगारों की मांगों को लेकर जत्थेबंदी के नेताओं के साथ मीटिंग की गई।

पावरकॉम मैनेजमेंट अधिकारियों की तरफ से मांगों को हल करने का भरोसा दिया गया और 1 फरवरी 2021 दोपहर बाद 3 बजे दोबारा मीटिंग के लिए बुलाया गया है। जत्थेबंदी की तरफ से फैसला लिया कि अगर मांगों को हल करने पर पहली फरवरी को लिखित फैसला नहीं होता तो सीएचबी ठेका कामगार 2 फरवरी 2021 को परिवारों और बच्चों समेत पटियाला हेड आॅफिस में धरना देंगे।

नौकरी से निकाले कामगारों की बिना शर्त बहाली की मांग
मीटिंग में निकाले गए कामगारों को तुरंत बिना शर्त बहाल करने, छंटनी की नीति पक्के तौर पर रद्द करने, हादसा पीड़ित परिवारों को मुआवजा और पक्की नौकरी का प्रबंध करने, सीएचबी ठेका कामगारों को विभाग में लेकर रेगुलर करने, पुराना बकाया एरियर बोनस जारी करने, ईपीएफ और ईएसआई की हो रही कटौती का हिसाब किताब और अन्य मांग पत्र में दर्ज मांगों के हल करने बारे काम विभागीय मंत्री के साथ लिखित हुए फैसलों को तुरंत लागू करने बारे चर्चा हुई।

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