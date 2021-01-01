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नियुक्ति:मोहित बने भाजपा जिला स्पोर्ट्स सल के अध्यक्ष

होशियारपुर2 घंटे पहले
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भाजपा कार्यकर्ता व पूर्व राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी मोहित संधू को भाजपा जिला स्पोर्ट्स सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। डाॅ. घई ने मोहित संधू को सम्मानित करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। नवनियुक्त जिला कन्वीनर मोहित संधू ने अपनी नियुक्ति के लिए पार्टी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर डाॅ. पंकज शर्मा, मनोज शर्मा, अश्विनी ओहरी, गौरव वालिया, पारस आदिया, रमनीश घई, राज कुमार शर्मा, विकास जोनी, यशु जैन, मयंक शर्मा, सोनू निगम, शविंदर, संजीव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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