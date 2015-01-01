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आशीर्वाद अधूरा:11 महीने से 2500 से ज्यादा लोगों को नहीं मिला शगुन स्कीम का लाभ

होशियारपुर4 घंटे पहले
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  • शगुन स्कीम में 21 हजार और इंटर कास्ट मैरिज करने पर मिलते हैं 50 हजार रुपए

गुरप्रीत बैंस | 2017 में विधानसभा के हुए चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य के लोगों से वादा किया था कि पिछली अकाली-भाजपा सरकार के समय लड़कियों की शादी पर प्रदेश सरकार की तरफ से शगुन स्कीम के तहत दी जा रही 15 हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर 21 हजार रुपए किया जाएगा। सरकार बनने पर किया भी गया, लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो साल 2020 में इस स्कीम पर सरकार की बुरी आर्थिक स्थिति के कारण ब्रेक लग चुकी है। यही कारण है कि जनवरी 2020 के बाद से लेकर दिसंबर महीने तक पंजाब सरकार इस स्कीम के लिए पैसा जारी नहीं कर पाई।

लिहाजा इस समय राज्य में हजारों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने शादी के समय शगुन स्कीम के लिए पंजाब सरकार के सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमेंट दफ्तरों में अपनी फाइलें तो जमा कर रखी है, लेकिन उन्हें सरकार का शगुन अभी तक नहीं मिला। कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें लड़कियों ने आगे बच्चों को भी जन्म दे दिया है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली इंटरकास्ट मैरिज शगुन स्कीम का तो बुरा

हाल है, क्योंकि 2010 के बाद इस स्कीम का राज्य में किसी आवेदक को लाभ ही नहीं मिला और इस कारण आवेदक दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय के दौरान फरवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक शगुन स्कीम के तहत उनके पास लाभपात्रियों की 2500 से ज्यादा फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं। ये सभी लोग शगुन स्कीम के दायरे में आते हैं।

2010 से अब तक 550 से ज्यादा लोगों को नहीं मिला इंटर कास्ट मैरिज स्कीम का पैसा

समाज में जात-पात के पड़े अंतर को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों ने पिछले समय के दौरान इंटर कास्ट मैरिज को उत्साहित करने के लिए लडक़े-लड़कियों को शादी करवाने पर 50 हजार रुपए का शगुन देने की स्कीम चलाई थी। जो कागजों में आज भी चल रही है। इस स्कीम के मुताबिक 25 हजार रुपए की राशि केंद्र और बाकी 25 हजार रुपए पंजाब सरकार ने देकर इंटर कास्ट करवाने वाले जोड़े को 50

हजार रुपए देने होते हैं, लेकिन पंजाब में हालात यह है कि 2010 के बाद केंद्र और पंजाब सरकार ने इस स्कीम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। साल 2010 के बाद अब तक केंद्र सरकार ने इस स्कीम में अपने हिस्से की रकम नहीं दी। इस कारण पंजाब सरकार लाभपात्रियों को शगुन ही नहीं दे पाई। साल 2010 के बाद इंटर कास्ट मैरिज करवाने वाले युवाओं के बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। ज्यादातर लोगों ने इस स्कीम के तहत शगुन मिलने की आस भी छोड़ दी है। साल 2010 से लेकर अब तक जिले में 550 से ज्यादा लोगों ने इंटर कास्ट मैरिज करवाने के बाद शगुन स्कीम प्राप्त करने के लिए फाइलें विभाग के पास जमा करवाई हैं।

सरकार से बजट की मांग की गई है: जिला अधिकारी

सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट विभाग के जिला अधिकारी रजिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शगुन स्कीम की काफी फाइलें विभाग के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। उन्हें क्लियर करने के लिए सरकार से बजट मांगा गया है। जैसे ही बजट मिलेगा सभी लाभपात्रियों को शगुन स्कीम के तहत अदायगी कर दी जाएगी।

बलविंदर पाल ने कहा कि उनकी 2011 में इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। सरकार से शगुन स्कीम के तहत राशि के लिए आवेदन दिया था जिसके तहत अभी तक उन्हें राशि नहीं मिली। उन्होंने और दूसरे आवेदकों ने मांग की है कि सूबा सरकार को चाहिए कि उन्हें जल्द राशि जारी की जाए।

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