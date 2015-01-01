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सम्मान:स्पोर्ट्स सेल का प्रदेश कन्वीनर बनने पर डाॅ. रमन घई सम्मानित

होशियारपुर2 घंटे पहले
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भाजपा के वरिष्ठ नेता डाॅ. रमन घई को स्पोर्ट्स सेल का पंजाब कन्वीनर नियुक्त कर भाजपा ने एक कार्यकर्ता का सम्मान किया है, जिससे यह सिद्ध हो गया है कि भाजपा हमेशा ही मेहनती पार्टी वर्करों का सम्मान करती है। यह बात भाजपा के राष्ट्रीय नेता व पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने डाॅ. रमन घई को सम्मानित करते हुए कही। इस दौरान उनके साथ एडवोकेट पीयूष खन्ना भी थे। खन्ना ने कहा कि डाॅ. रमन घई पार्टी के बहुत ही पुराने व मेहनती वर्कर हैं, इससे अन्य वर्करों के मनों में उत्साह पैदा होगा। उन्होंने डाॅ. रमन घई को सम्मानित करते हुए यह आशा प्रकट की कि जैसे पहली जिम्मेवारियों को डाॅ. रमन घई तनदेही से निभाते आए हैं, एेसे ही वह इस जिम्मेवारी को भी तनदेही से निभाएंगे।

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