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कोरोना:जिले में कोरोना से एक की मौत, 28 नए पॉजिटिव केस मिले

होशियारपुर3 घंटे पहले
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जिले में वीरवार को कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि 28 नए पॉजिटिव केस मिले। पॉजिटिव आने से कुल संक्रमितों की संख्या 6417 हो गई है। सिविल सर्जन डॉ. जसवीर सिंह ने बताया कि जिले में कोविड 19 के आज तक लिए गए कुल सैंपल की संख्या 163698 हो गई है। लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 157122 सैंपल निगेटिव, जबकि 1381 सैंपल की रिपोर्ट आनी है। अब तक मरने वालों की संख्या 216 हो गई है। जबकि एक्टिव केस 209 हैं। जबकि ठीक होकर घर गए मरीजों की संख्या 5903 हैं।

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