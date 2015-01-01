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निगम दफ्तर में प्रदर्शन:सैलरी से काटे पैसे न देने पर आउटसोर्स कर्मियों का निगम दफ्तर में प्रदर्शन, एक्सईएन ने 2 दिन की मांगी मोहलत

होशियारपुर2 घंटे पहले
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  • मुलाजिमों की दो टूक-15 नवंबर तक पैसे न मिले तो तेज करेंगे संघर्ष, निगम हाेगा जिम्मेदार

नगर निगम में आउटसोर्स पर काम कर रहे ट्यूबवेल ऑपरेटर, वाटर सप्लाई मेंटेनेंस, सफाई कर्मचारी, माली, बेलदार, इलेक्ट्रिशियन, चालक, क्लर्क और दफ्तरी स्टाफ की सैलरी 8260 रुपए से काटकर 7,653 रुपए करने पर आउटसोर्स मुलाजिम यूनियन में रोष है। यूनियन सदस्याेकहना है कि अधिकारियों व ठेकेदार की तरफ से कहा गया था कि काटी हुई सैलरी दिवाली पर बोनस के रूप में दे दी जाएगी, लेकिन अब मना किया जा रहा है। इसके विरोध में वीरवार को समूचे कर्मचारियों ने निगम के दफ्तर में पहुंचकर प्रदर्शन किया।

यूनियन पदाधिकारियों का कहना था कि आउटसोर्स पर काम करते मुलाजिमों का स्केल अनस्किल्ड और स्किल्ड कितने समय बाद होता है, इस बारे में सहायक लेबर कमिश्नर को लिखा गया था। उनकी तरफ से नगर निगम के अफसरों को एक पत्र 6 नवंबर को लिखा गया कि निगम से संबंधित अधिकारी 9 नवंबर को सुबह 11 बजे लेबर दफ्तर उपस्थित होें। लेकिन, जब मुलाजिम 9 नवंबर को लेबर दफ्तर पहुंचे तो नगर निगम का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। अलग-अलग ब्रांच से करीब 80 मुलाजिम यहां पहुंचे हुए थे। लेबर कमिश्नर की तरफ से 11 अक्टूबर को काटे पैसे देने के लिए पत्र जारी किया गया।

लेकिन, निगम के अधिकारियों की तरफ से मुलाजिमों को जवाब दे दिया गया, जिसके विरोध में समूचे कर्मचारियों ने आज निगम दफ्तर में प्रदर्शन किया। इसकी अगुवाई कुलवंत सिंह सैनी और राजा हंस ने की। इसके बाद नरेश बत्ता, निगम के एक्सईएन ने बाहर आकर बात की और 2 दिन का समय मांगा। मुलाजिमों का दो टूक कहना है कि अगर 15 नवंबर तक कोई फैसला न लिया गया तो यूनियन मजबूर होकर संघर्ष तेज करने के लिए मजबूर होगी। इस अवसर पर दलीप कुमार, जसवीर कुमार, अनिल राजपूत, चंद्र शेखर जानू, हरविन्दर सिंह, सोनू, कुलविन्दर, शिल्पा सैनी आदि मौजूद रहे।

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