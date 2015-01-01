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प्रदूषण मुक्त:जिम्मेदारी से व प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं लोग : डीसी

होशियारपुर2 घंटे पहले
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डीसी अपनीत रियात ने जिलावासियों को दिवाली के त्यौहार की बधाई देते हुए जिम्मेदारी से इस त्यौहार को मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें जहां कोविड-19 संबंधी हिदायतों का पूरा पालन करना है वहीं वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कम से कम पटाखे भी चलाने हैं। वे जिला लोक संपर्क कार्यालय के सोशल मीडिया पेज पर लाइव के दौरान जिलावासियों को संबोधित कर रहे थे।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले में बेशक कोविड संबंधी मामलों में काफी कमी आई है लेकिन आने वाले दिनों में केस बढ़ने की संभावना है, इसलिए जिला वासी प्रशासन की ओर से बताई गई सावधानियां जैसे मास्क पहनना, समय-समय पर साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करना, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना को अपनाते रहें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। डीसी ने कहा कि जिले में पटाखे बेचने के लिए 57 लाइसेंस जारी किए गए हैं और पटाखे बेचने के लिए खुले स्थान पर ही मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि पटाखे चलाने के लिए दिवाली वाले दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही इजाजत दी गई है।

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