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फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने की मीटिंग:स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और खेल विषय लाजिमी बनाए शिक्षा विभाग

होशियारपुर2 घंटे पहले
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फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन पंजाब की मीटिंग सचिव परमजीत सिंह बैंस, सचिव इंद्रपाल सिंह, हरमनदीप सिंह, शमशेर सिंह, मलकीत सिंह, हरमंदर सिंह और परमिंदर सिंह की अगुवाई में हुई। इसमें एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने भाग लिया। एसोसिएशन के सचिव परमजीत सिंह बैंस और दविंदरपाल सिंह ने कहा कि 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए खेलों का विषय लाजिमी बनाने की बजाय अचानक पंजाब सरकार की तरफ से 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए लाजिमी विषय को पाठ्यक्रम से बाहर करके चुनिंदा विषयों की सूची में शामिल कर दिया गया है।

पंजाब सरकार की इस दोहरी नीति के कारण पंजाब के स्कूलों के विद्यार्थियों और विषय माहिर अध्यापकों में खेलों के प्रति रुचि खत्म हो रही है और स्कूलों में खेल सभ्याचार का सफाया हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के इस फैसले अनुसार अगर विद्यार्थी 9वीं और 10वीं कक्षा में शारीरिक शिक्षा और खेलों का विषय लाजिमी नही रखेंगे तो फिर वह पहली से 8वीं और 11वीं व 12वीं कक्षा में यह विषय कैसे पढ़ पाएंगे। नेताओं ने मांग की कि पंजाब के स्कूलों में खेल पॉलिसी को अमली रूप में लागू किया जाए।

स्कूलों में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाने की योजना बनाई जाए, और जरूरी ग्रांट दी जाए। खिलाड़ियों का खेल समय के दौरान बीमा पॉलिसी के तहत बीमा करवाया जाए। इस दौरान सिमरदीप सिंह, सतनाम सिंह, गुरनाम सिंह, सुखवीर सिंह, गुरजंट सिंह, जसवीर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रमनदीप सिंह, दलविंदरपाल सिंह, जसवीर सिंह, जगदीश कुमार, गुरविंदर सिंह, जसविंदर सिंह, परमजीत सिंह, बलविंदर सिंह व अन्य एसोसिशन के नेता उपस्थित रहे।

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