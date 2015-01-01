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हादसा या हत्या:सिया के पति आशीष के 7 ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी जली कार व घटनास्थल के फिर सैंपल लेगी फॉरेंसिक टीम

होशियारपुर2 घंटे पहले
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दिवाली की रात जली हुई कार। (फाइल फोटो)
  • खुलासा; सिया पर उसके पास काम करते युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज है केस
  • पुरहीरां के पास कार हादसे में वकील व उनकी जूनियर के जलने का मामला

दिवाली की रात पुरहीरां के पास कार हादसे में जलकर मारे गए शहर के नामी वकील भगवंत किशोर गुप्ता और उनकी सहायक सिया खुल्लर के मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच करने के लिए चंडीगढ़ से एक फाॅरेंसिक टीम एक-दो दिन में होशियारपुर आ रही है, जो दोबारा उस जगह पर जाएगी, जहां पर हादसा हुआ था।

इससे पहले होशियारपुर पुलिस ने उस जगह की तस्वीरें अलग अलग एंगल और गाड़ी के अलग अलग पार्ट से नमूने लैब में भेजे थे, लेकिन उन तमाम सबूतों की वजह से फाॅरेंसिक टीम के माहिर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। यही वजह है कि वे दोबारा जांच के लिए होशियारपुर आ रहे हैं। वहीं जिस जगह पर यह घटना हुई थी वहां पर नई सड़क बन गई है, इससे पहले जहां पर कार जिस पेड़ से टकराई थी उस क्षेत्र में सीवरेज की वजह से सड़क का आधा हिस्सा कच्चा था। बताते चलें कि इस मामले में अब तक हत्या का कोई मामला दायर नहीं किया गया है, महज धारा 174 की ही कार्रवाई की है।

वहीं, इस केस की अहम कड़ी सिया का पति आशीष खुशवाहा 3-4 दिन से भूमिगत हो गया है और होशियारपुर पुलिस की टीम अभी भी दिल्ली में उसके पीछे पीछे घूम रही है। पुलिस को दिल्ली में उसकी 7 लोकेशन ट्रेस हुई हैं, लेकिन वह किसी पर भी अभी तक नहीं मिला है। पुलिस इस मामले में आशीष से यह जानना चाहती है कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। इस मामले में पुलिस को यह शक है कि सिया खुल्लर के बीच कुछ न कुछ तो जरूर तकरार हुआ है।

सिया उर्फ गितु खुल्लर की आशीष खुशवाहा से दूसरी शादी थी। इससे पहले उसकी पहली शादी 2014 में हुई थी, जो टूट गई थी और दोनों का तलाक हो गया था। पिछले डेढ़ साल से वह आशीष के साथ रह रही थी। जानकारी के अनुसार सिया खुल्लर पर उसके पास काम करते एक युवक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का भी मामला दर्ज है। पीड़ित पक्ष के वकील पलविंदर पल्लव ने बताया कि यह मामला गढ़शंकर थाने में 25 जून 2018 को दर्ज हुआ है। पुलिस ने इतना समय बीत जाने के बाद भी इसका अभी तक चालान नहीं पेश किया है।

फॉरेंसिक टीम ने पुलिस अधिकारियों से भी पूछे सवाल
पुलिस सूत्रों के मुताबिक फाॅरेंसिक टीम के लोगों ने होशियारपुर पुलिस से संपर्क साधा है। वहां से उन्होंने इस केस के जुड़े हुए हुए पुलिस अधिकारियों से कई सवाल भी पूछे हैं। वहीं, मारुति कंपनी के एक्सपर्ट भी जली गाड़ी देखकर गए हैं कि आखिर गाड़ी में आग कैसे लग गई।

सिया ने विजय को शेयर मार्केट में लगाने के लिए दिए थे 5 लाख, फायदा न होने पर रख ली थी कार
मृतक विजय के चाचा डाॅ. सतपाल ने बताया कि सिया के पास विजय काम करता था और वह इसके साथ शेयर मार्केट में भी काम करता था। सिया ने उसे शेयर मार्केट में लगाने के लिए 4 से 5 लाख रुपए लगाने के लिए दिए, लेकिन मंदी के चलते फायदा नहीं हुआ। इसके चलते सिया ने उससे उसकी स्विफ्ट कार भी रखा ली और कई लाख रुपए हड़प लिए। उन्होंने बताया कि उन दिनों विजय के पिता सूबेदार सुरिंदर पाल सिंह आर्मी से रिटायर्ड हुए थे और उन्हें जो भी पैसे मिले वह सब उसने सिया के हवाले कर दिए। इसके बाद भी सिया खुल्लर व एडवोकेट भगवंत किशोर गुप्ता उसे तंग परेशान करते रहे। इसके चलते उसने एक सुसाइड नोट में अपनी मौत की वजह सिया को बताया। एडवोकेट पल्लव ने बताया कि 25 जून 2018 को सिया के खिलाफ गढ़शंकर थाने में धारा 306,506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अभी तक चालान ही पेश नहीं किया है।

1-2 दिन में आ जाएगा सच सामने : एसएचओ
उधर, इस मामले में जांच अधिकारी थाना मॉडल टाउन के एसएचओ करनैल सिंह ने बताया कि पुलिस की टीमें सिया के पति आशीष खुशवाहा की तलाश में दिल्ली, नोयडा और संबंधित क्षेत्रों में छापेमारी कर रही हैं। एक या दो दिन में इस केस को सुलझा लिया जाएगा। उधर, हादसे में मारे गए एडवोकेट भगवंत किशोर गुप्ता के बेटे सुमनिंदर गुप्ता ने बताया कि उनकी भी एसएचओ करनैल सिंह से बात हुई है और उन्होंने यही कहा है कि एक दो दिन में सच सामने आ जाएगा। बता दें कि सुमनिंदर गुप्ता पहले ही शक जताया चुके हैं कि उनके पिता की मौत कार हादसे में नहीं हुई है बल्कि उनकी हत्या की गई है।

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