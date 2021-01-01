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नशे का नेक्सस:राजोवाल का अमृतपाल 300 ग्राम हेरोइन समेत काबू निशानदेही पर साथी पकड़ा, पिस्टल व 3 कारतूस मिले

होशियारपुर2 घंटे पहले
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आरोपी अमृतपाल और अमन राणा के बारे में जानकारी देते सीआईए स्टाफ के इंचार्ज शिव कुमार, एसआई निर्मल सिंह व अन्य पुलिसकर्मी। -भास्कर - Dainik Bhaskar
आरोपी अमृतपाल और अमन राणा के बारे में जानकारी देते सीआईए स्टाफ के इंचार्ज शिव कुमार, एसआई निर्मल सिंह व अन्य पुलिसकर्मी। -भास्कर
  • होशियारपुर पुलिस ने गश्त के दौरान भागे नशा तस्कर को पीछा कर पकड़ा

2 साल पहले जिस युवक को होशियारपुर पुलिस ने कीनिया की नीग्रो तस्कर महिलाओं के साथ नशे की बड़ी खेप के साथ काबू किया था, अब उसे 250 ग्राम हेरोइन समेत पकड़ा है। सीआईए स्टाफ के एएसआई निर्मल सिंह ने बताया कि जब उनकी टीम गांव मडियाला के पास थी, तो होशियारपुर की तरफ से एक कार सीएच 01- एडी 0398 आई, जिसे रुकने का ईशारा किया, लेकिन चालक ने कार को भगा लिया। उनकी टीम ने कार का पीछा कर उसे राेका। इस दौरान जब चार चालक अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत निवासी राजोवाल की तलाशी ली तो उसके पास से 250 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

आरोपी अमृतपाल के खिलाफ 21 सी- 61- 85 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर उसका 2 दिन का रिमांड मिला है। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी जिससे और कई खुलासे होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आरोपी अमृतपाल की निशानदेही पर एक पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।

उन्होंने बताया कि एक आरोपी जिसकी पहचान बहादुरपुर के अमन राणा के रूप में हुई, उसे उसके घर के पास से उसकी कार में से गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके चलते उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

2 साल पहले नीग्रो महिला तस्करों संग पकड़ा था आरोपी अमृत, 2 दिन का रिमांड मिला

2018 में 100 ग्राम हेरेाइन समेत पकड़ा गया था- पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च 2018 को भी आरोपी अमृतपाल कीनिया की दो नीग्रो महिला तस्करों के साथ पकड़ा गया था। आरोपी अमृतपाल अपनी महिला तस्कर साथी मारगेट और ऐरीन के साथ अपनी स्कोडा कार में सवार होकर दसूहा की तरफ से शिमला पहाड़ी चौक होशियारपुर की तरफ आ रहा था। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कार भगा ली जिनको काबू कर लिया। उस समय तीनों आरोपियों के पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। तीनों के खिलाफ थाना सिटी में मामला दर्ज किया था। उस समय आरोपी अमृतपाल से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।

पहले पकड़े जाने के बाद विदेश चला गया था आरोपी मार्च 2018 में पकड़े जाने के बाद अमृतपाल को जेल भेज दिया था। बाद में उसको जमानत भी मिल गई । इस दौरान वह विदेश भी चला गया थाजो कुछ समय बाद ही भारत लौटा था। अमृतपाल के खिलाफ पहले भी थाना मॉडल टाउन और जालंधर के एक थाने में नशा तस्करी का मामला दर्ज है। इस बार वह चौथी बार पुलिस के हत्थे चढ़ा है।

अमृतपाल का भाई भी नशा तस्करी के अवैध धंधे में, जेल में बंद होते दिया था विदेशी महिला तस्करों का पता
सूत्रों के अनुसार आरोपी अमृतपाल का भाई भी नशा तस्करी करता है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। साल 2018 में आरोपी का भाई कपूरथला जेल में बंद था, जहां उसकी जान पहचान एक नीग्रो तस्कर के साथ हुई। उक्त नीग्रो तस्कर ने अपनी महिला तस्कर साथियों के बारे में अमृतपाल के भाई को बताया, जिनके साथ मिलकर आरोपी अमृतपाल ने जेल में बंद अपने भाई के इशारों पर दोनों नीग्रो महिला तस्करों के नशा तस्करी शुरू कर दी। पुलिस इन सारे पहलुओं के मद्देनजर अब मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस को बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।



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