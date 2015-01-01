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स्पर्धा:केएमएम कॉलेज में करवाई रंगोली स्पर्धा

होशियारपुर2 घंटे पहले
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केएमएस कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट चो. बंता सिंह कालोनी दसूहा में रंगोली प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें 3 टीमों ने हिस्सा लिया। टीम ए में धर्मवीर सिंह, नरेश सिंह भाटिया, रंजना देवी और दीपिका, टीम बी में परमवीर कौर, सिमरनजीत कौर, गुरप्रीत सिंह और मीनाक्षी, टीम सी में मनीषा, प्रियंका, किरनदीप कौर और सतनाम सिंह टीम मेंबर थे। फैकल्टी मेंबर मनप्रीत कौर के नेतृत्व में यह प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें टीम ए ने पहला स्थान, टीम बी ने दूसरा स्थान और टीम सी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रिंसीपल डॉ. शबनम कौर ने विद्यार्थियों को बधाई दी।

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