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नई औद्योगिक ईकाईयों:राइट टू बिजनेस एक्ट : नए उद्योगों के लिए 3 से 15 दिन के अंदर मिलेगी एनओसी

होशियारपुर4 घंटे पहले
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पंजाब सरकार के राइट टू बिजनेस एक्ट के अंतर्गत नये लगने वाली इंडस्ट्रियल ईकाईयों को 3 से 15 दिनों के अंदर-अंदर अपेक्षित मंज़ूरी दी जायेगी और औद्योगिक इकाइयों को एनओसी लेने के लिए अलग-अलग विभागों के पास पहुँच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह विचार डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट से सम्बन्धित मीटिंग करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत नई औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना के लिए द http://pbindustries.gov.in पर भी अप्लाई किया जा सकता है और जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से नई ईकाईयों को दो हफ्तों के अंदर-अंदर सैद्धांतिक मंज़ूरी दी जाती है। उन्होंने बताया कि सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त होने के बाद साढ़े तीन साल के अंदर-अंदर ईकाईयों को संबंधी विभागों से रेगुलेटरी क्लीयरेंस लेनी लाजिमी होगी।

डीसी ने बताया कि सैद्धांतिक मंज़ूरी के बाद अलग-अलग विभागों जिनमें वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, जिला विकास व पंचायत विभाग, जिला फायर अधिकारी आदि से अपेक्षित क्लीयरेंस करवाई जाती है जिससे नये उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों को अलग-अलग दफ्तरों तक पहुंच न करनी पड़े। इस मौके जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से नये उद्योगों की स्थापित के लिए आए केसों पर भी विचार किया गया जिसके डिप्टी कमिश्नर ने सम्बन्धित विभागों को यह केस निर्धारित समय में क्लियर करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर अन्यों के अलावा जनरल मैनेजर उद्योग केंद्र अमरजीत सिंह, जि़ला राजस्व अधिकारी अमन पाल सिंह, नायब तहसीलदार गुरप्रीत सिंह मौजूद थे।

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