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हादसा:स्कूटर सवार रिटायर कैप्टन को कार सवार ने मारी टक्कर आधा घंटा मदद के लिए तड़पते रहे, अस्पताल में तोड़ा दम

होशियारपुर2 घंटे पहले
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  • गांव शेखुपर में हादसा, टक्कर के बाद कार को भगा ले गया चालक, नंबर प्लेट घटनास्थल पर गिरी

शनिवार सुबह करीब 10 बजे होशियारपुर-टांडा रोड पर गांव शेखुपुर के नजदीक हुए एक सड़क हादसे में भारतीय सेना के पूर्व कैप्टन महिंदर सिंह निवासी गांव बैंसतानी की मौत हो गई। हादसा मानवता को भी शर्मसार कर गया। महिंदर सिंह के स्कूटर को हिट करने के बाद जहां कार सवार गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी नंबर प्लेट वहीं गिर गई। वहीं लगभग 30 मिनट तक घटनास्थल पर मौजूद कुछ राहगीर आने-जाने वाली गाड़ियों को रोककर जख्मी को अस्पताल पहुंचाने की अपील करते रहे, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ।

घटनास्थल पर मौजूद ओंकार सिंह व गुरदीप सिंह ने बताया कि इस दौरान एक पुलिस अधिकारी जो होशियारपुर की तरफ से आ रहा था, यहां पर रुका जरूर लेकिन जब उसे कहा कि वह जख्मी को अस्पताल पहुंचा दे, तो कहने लगा कि मैं क्यों इस मामले में पड़ूं, मैं तो पहले ही रात की ड्यूटी कर थका हुआ हुं, इतना बोलकर वह वहां से निकल गया। इसके बाद लाचोवाल टोल प्लाजा से एबुलेंस को मंगवाया गया, जिसमें जख्मी महिंदर सिंह को होशियारपुर के निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां ऑपरेशन करने से पहले ही दोपहर करीब 2.30 बजे के लगभग उनकी मौत हो गई।

मृतक महिंदर सिंह की पत्नी के अलावा उनके 2 बेटे और एक बेटी है। जानकारी के मुताबिक वह सुबह घर से अपने स्कूटर पर दवाई लेने के लिए होशियारपुर गए थे, लेकिन सुबह 10 बजे के करीब उनका एक्सीडेंट हो गया। फौज से रिटायरमेंट के बाद महिंदर सिंह गांव में ही खेतीबाड़ी कर रहे थे।

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