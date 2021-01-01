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हादसे में मौत:धार्मिक दर्शन कर लौट रहे स्कूटी सवार पिता-पुत्र की टिप्पर की टक्कर से मौत

होशियारपुर2 घंटे पहले
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  • सलेरेन मोड़ के पास हादसा, आरोपी टिप्पर चालक फरार, केस

धार्मिक स्थल से माथा टेक कर घर लौट रहे पिता-पुत्र को तेज रफ्तार टिप्पर ने अपनी चपेट में लिया, जिसके चलते दोनों गंभीर जख्मी हो गए। दोनों को सिविल अस्पताल होशियारपुर में दाखिल करवाया, जहां उनकी मौत हो गई। थाना सदर के एएसआई लखवीर सिंह ने बताया कि शिवालिक एन्क्लेव के सुधार्थ जैन ने बयान दर्ज करवाए कि उसके पिता रजनीश कुमार (55) लकड़ी का व्यापार करते थे। मंगलवार को उसके पिता रजनीश कुमार और भाई गौरव जैन (27) दोनों स्कूटी पर सवार होकर हिमाचल स्थित एक धार्मिक स्थल पर माथा टेकने गए हुए थे। वह भी अपने मोटरसाइकिल पर उनके साथ ही था।

जब वह तीनों वापस घर लौट रहे थे, तो गांव सलेरेन के मोड़ के पास एक तेज रफ्तार टिप्पर जो होशियारपुर से हिमाचल की तरफ जा रहा था, उसने उसके पिता और भाई को अपनी चपेट में ले लिया। इसमे दोनों लोग गंभीर जख्मी हो गए । उन्होंने बताया कि मौके पर राहगीरों की मदद से दोनों को सिविल अस्पताल दाखिल करवाया। यहां से उसके पिता को होशियारपुर के निजी अस्पताल और भाई को लुधियाना के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पीड़ित ने बताया टिप्पर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका एक टायर भी पंक्चर हो गया था। एएसआई लखवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने टिप्पर को कब्जे में ले लिया है जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि पीड़ित के बयान दर्ज कर नामालूम टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम करवाकर दोनों के शव परिजनों के हवाले कर दिए हैं ।

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