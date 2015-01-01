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नियुक्त:सोनालिका के वीसी अमृत सागर मित्तल कैबिनेट मंत्री रैंक में पंजाब प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन नियुक्त

होशियारपुरएक घंटा पहले
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चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में वीरवार को हुई कैबिनेट की बैठक में देश के जाने माने उद्योगपति सोनालिका ग्रुप के वाइस चेयरमैन एंव एसौचैम (नॉर्दन कौंसिल) के चेयरमैन अमृत सागर मित्तल को कैबिनेट मंत्री रैंक में पंजाब स्टेट प्लानिंग बोर्ड का वाइस चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। मित्तल की नियुक्ति की अवधि उनके 30 जुलाई 2019 को पदभार संभालने से लेकर 11 अप्रैल 2022 तक मान्य होगी। राज्य के मुख्यमंत्री स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन, वित्त मंत्री सचिव और तमाम कैबिनेट मंत्री बोर्ड के सदस्य होते हैं। अपनी इस नियुक्ति पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का आभार व्यक्त करते हुए मित्तल ने कहा कि पंजाब स्टेट प्लानिंग बोर्ड का वाइस चेयरमैन होने के नाते वे अपने अनुभव से पंजाब की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास को सही दिशा में आगे ले जाने का प्रयास करेंगे।

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