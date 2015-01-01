पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

राहत:बजवाड़ा में 30 लाख रुपए से बनेंगी गलियां और नालियां

होशियारपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कैबिनेट मंत्री ने गांव बजवाड़ा में विकास कार्य शुरू करवाया, हर सुविधा देने का किया वादा

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार ग्रामीण विकास को लेकर गंभीर है, इसलिए शहरों व गांवों में बराबर के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। वे गांव बजवाड़ा अड्डे पर विकास कार्यों संबंधी नींव पत्थर रखने के दौरान इलाके निवासियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव में 30 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिनमें गंदे पानी के निकासी के अलावा गांव की गलियों व नालियों का निर्माण शामिल है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बजवाड़ा अड्डे के दुकानदारों को पानी के निकास संबंधी काफी समस्या आ रही थी वहीं गांव की कुछ गलियों व नालियों के निर्माण संबंधी ग्राम पंचायत की मांग थी। इन दोनों मांगों को पहल के आधार पर पूरा करवाने के लिए विभाग को निर्देश दे दिए हैं और जल्द ही यह कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। सुंदर शाम अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों लोगों की जरूरत के हिसाब से हर बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि गांवों में आधुनिक स्टेडियम बनाने के अलावा वहां हर आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। इस मौके पर गांव की सरपंच प्रीति बैंस, राम लाल, हरजीत सिंह, बलबीर सिंह, कर्मजीत सिंह, रमिंदर सिंह, तेजिंदर कुमार, कुलदीप अरोड़ा, कर्म चंद, संजीव कुमार, धर्मवीर पराशर, राहुल गोहिल, अभय चंद्र, संदीप गौतम, मंजीत सिंह मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें