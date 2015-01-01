पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

संदेश:सेंट सोल्जर के छात्रों ने पेंटिंग से दिया कैंसर के प्रति सतर्क रहने का संदेश

होशियारपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल माहिलपुर की ओर से नेशनल कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों ने पेंटिंग बनाकर कैंसर के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया। छात्रा रिति गौतम, नवदीप कौर, समीर कुमार, हरमनप्रीत कौर, अपिंदर कौर गिल, अनमजोत कौर इत्यादि ने पोस्टर बनाकर कैंसर जैसी भयानक बीमारी के प्रति जागरूक किया। प्रिंसिपल सुखजिंदर कौर ने कहा कि जब शरीर में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है, तो इसका परिणाम कैंसर होता है। उन्होंने बताया कि फेफड़ों का कैंसर, त्वचा कैंसर, स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर आदि सहित 100 से अधिक प्रकार के कैंसर मौजूद हैं। आमतौर पर कैंसर के कोई विशिष्ट लक्षण नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर शुरुआती जांच में ही कैंसर की पहचान हो जाए तो इसका इलाज भी संभव है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें