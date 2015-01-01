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अपील:टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने प्रदूषण रहित दिवाली मनाने की अपील की

होशियारपुर2 घंटे पहले
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टैक्सेशन बार एसोसिएशन द्वारा बाल किशन रोड स्थित एसोसिएशन के दफ्तर में दिवाली पर्व को लेकर एक समारोह एसोसिएशन के प्रधान संदीप केहड़ की अगुवाई में मनाया गया। इस मौके पर एएस कंग (सहायक स्टेट टैक्स कमीशन (एक्साइज) और जतिंदर कौर (सहायक स्टेट टैक्स कमीशन (जीएसटी ) ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर पंजाब मंडी बोर्ड के डायरेक्टर एडवोकेट गुरवीर चौटाला और बार एसोसिएशन के प्रधान पीएस घुम्मण भी अपनी टीम समेत पहुंचे। प्रधान संदीप केहड़ ने जनता से अपील की कि वह दीपावली पर्व प्रदूषण रहित मनाएं और दीपक और रंगोली बनाकर और पूजा अर्चना करें ।

इस मौके पर प्रधान संदीप केहड़ की तरफ से सभी को शुभकामनाएं और दिवाली की बधाई दी गई। इस मौके पर एडवोकेट विनोद सेठी चेयरमैन , जसपाल सिंह जनरल सेक्टरी, जसविंदर सिंह कोषाध्यक्ष, राम कुमार, एडवोकेट अनिल सूद, शिव ऐरी सीए, संदीप सेठी, राजेश कुमार, पीके खन्ना सीए, तरनजीत सिंह सीए, प्रदीप डडवाल, स्वर्ण सिंह, सचिन पूरी, विकास सचदेवा, सुरिंदर सिंह, मानिक आनंद, बिबानजोत सिंह, मुकुल सिंघला आदि मौजूद रहे।

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