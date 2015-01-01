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केंद्र सरकार के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष:किसानाें ने दूसरे दिन भी नहीं खुलने दिए जियो के दाेनों कार्यालय, पक्का धरना लगाकर बैठे

होशियारपुर2 घंटे पहले
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  • कहा, किसान हित में फैसला न लेने तक केंद्र सरकार के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष

कुल हिंद किसान संघर्ष तालमेल कमेटी के फैसले के मुताबिक वीरवार को मिनी सचिवालय के पास स्थित जियो के 2 मुख्य दफ्तरों को बंद करवाकर कुल हिंद किसान सभा और कुल हिंद खेत मजदूर यूनियन के नेताओं द्वारा दिन-रात का पक्का धरना दूसरे दिन भी जारी रखा गया। दूसरे दिन में रोष प्रदर्शन में जनवादी स्त्री सभा की महिला नेताओं ने शामिल होकर समर्थन दिया। कुल हिंद किसान सभा पंजाब के सचिव साथी गुरनेक सिंह भज्जल, काॅमरेड गुरमेश सिंह वाइस प्रधान कुल हिंद खेत मजदूर यूनियन, पंजाब जम्हूरी किसान सभा के नेता दविंदर सिंह कक्कों, काॅमरेड गंगा प्रसाद और कमलजीत सिंह राजपुर भाइया आदि ने कहा कि केंद्र सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है, वह किसान विरोधी हैं।

उक्त नेताओं ने बताया कि जब तक केंद्र सरकार किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लेती उनके द्वारा होशियारपुर में जियो के किसी भी ऑफिस को खुलने नहीं दिया जाएगा। इस दाैरान मलकीत सिंह सलेमपुर,धनपत,जैल सिंह,हरभजन सिंह,सुरिंदर सिंह हरसी पिंड,जोगिन्दर सिंह मसीती,गुरबख्श सिंह सूस,राजिंदर कौर चौहका,प्रेम लता,रणजीत सिंह चब्बेवाल,गुरमीत सिंह,गुरिंदर सिंह,पर्सन सिंह,मंजीत सिंह, सुरिंदर कौर,गुरमीत सिंह भीलोवाल,बलराज सिंह,विनोद कुमार,राज कुमार भट्टी,धर्मपाल,प्रिं.हरदीप सिंह,सुच्चा सिंह,जोगिन्दर लाल समेत बड़ी गिनती में यूनियन नेता शामिल हुए।

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