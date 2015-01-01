पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शुरुआत:गोपाल मंदिर वाली गली में बारह लाख से लगेंगी इंटरलाॅकिंग टाइलें

होशियारपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने वार्ड नंबर 34 की गोपाल मंदिर वाली गली के कार्य की शुरुआत करवाई। उन्होंने कहा कि करीब 12 लाख रुपए की लागत से इंटर लाॅकिंग टाइल से गली का निर्माण का निर्माण करवाया जा रहा है।कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम अधिकारियों को तय समय में गली का निर्माण कार्य पूरा करने की हिदायत दी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शहर में गलियों व सड़कों के निर्माण कार्य में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और गुणवत्ता के पक्ष से कोई समझौता न किया जाए।

मंत्री अरोड़ा ने होशियारपुरवासियों को दिवाली की बधाई देते हुए कहा कि त्यौहार मनाते समय कोविड-19 संबंधी अपनाई जाने वाली सावधानियों के अलावा वातावरण को स्वच्छ रखने में भी सहयोग दें। इस मौके पर प्रदीप कपूर, जसवंत नारंग, बचित्तर सिंह, चंदर मोहन गुप्ता, राम अवतार, सतीश खुल्लर, विनय कुमार, विजय अग्रवाल, राजन अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें