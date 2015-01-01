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वर्षगांठ:देश का जवान व किसान हमेशा रहे भारत के गौरव : डाॅ. रमन घई

होशियारपुरएक घंटा पहले
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  • नौजवान सभा ने 1971 इंडो पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ मनाई

यूथ क्लब सुंदर नगर की अाेर से 1971 की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विजय दिवस का आयोजन किया गया। इस दाैरान भाजपा स्पोर्ट्स सेल पंजाब के कन्वीनर डाॅ. रमन घई विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस अवसर पर डाॅ. घई ने कहा कि भारतीय सेना आज विश्व की सर्वोत्तम सेनाओं में से एक है। जिस प्रकार भारतीय सेना ने आज से 50 वर्ष पहले 1971 इंडो पाक युद्ध में पाक सेना के दांत खट्टे कर पाकिस्तान के

लगभग 93000 सैनिकों को हथियार डालने के लिए मजबूर किया। इस अवसर पर नौजवान सभा की ओर से 1965 व 1971 के युद्ध में विजय भारतीय सेना का हिस्सा रहे हवलदार ठाकुर सोहन सिंह को सम्मानित किया गया। इस मौके पर 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सभा के प्रधान बादल सिंह के अलावा डाॅ. पंकज शर्मा, डाॅ. राज कुमार, डाॅ. वशिष्ठ, जगन्नाथ, अशोक सैनी, लक्की कुमार, जसबीर सिंह, गगनदीप, तारिया सिंह, काबल सिंह, येशु जैन, चिनू शर्मा, दविंदर सिंह आदि मौजूद रहे।

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