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वैक्सीन:‘जब तक वैक्सीन नहीं, तब तक मास्क ही वैक्सीन’,तनू कश्यप ने सिविल अस्पताल का का किया निरीक्षण

होशियारपुर3 घंटे पहले
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कोरोना वैक्सीन के भंडारन और वैक्सीन लगाने की तैयारियां संबंधी प्रबंधों का जायजा लेने के लिए एमडी पंजाब हेल्थ तनू कश्यप की तरफ से जिले के सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन स्टोर करने का वितरण प्रणाली का मुलअकंण किया और प्रबंध की सतुंष्टि जताते उन्होंने बताया कि चाहे अभी तक वैक्सीन के आने की तारीख निर्धारित नहीं है परन्तु भारत सरकार की हिदायतें मुताबिक पंजाब सरकार की तरफ से वैक्सीन को लेकर अगले प्रबंध किए जा रहे हैं, जो वैक्सीन आने और उसे सही तरीके साथ स्टोर और लाभपात्रियों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने और कोई दिक्कत पेश न आए।

उन्होंने यह भी बताया कि सिविल अस्पताल होशियारपुर में वैक्सीन का रीजनल स्टोर बनाया है जहां के साथ के जिलों को वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। उन्होंने इस मौके सेहत विभाग में स्टाफ की कमी संबंधी बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से पिछले महीने ही 2800 के करीब डाक्टर और पैरामेडिकल के स्टाफ की भर्ती की गई और जिला होशियारपुर को 17 नए डाक्टर भी मिले हैं।

इस मौके उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, माईकरोबाईलोजिस्ट लैब, डायलसिज यूनिट, रीजनल वैक्सीन स्टोर .ब्लड बैक और एमसीएच सैंटर का निरीक्षण करके स्टाफ के काम की जायजा लेने उपरांत तसल्ली व्यक्त की। कोविड महामारी दौरान सेहत विभाग के समूह स्टाफ की तरफ से गई समर्पित भावना के साथ की ड्यूटी की श्लाघा करते हुए उन्होंने मीडिया के माध्यम से इस बीमारी से बचाओ के लिए लोगों को मॉस लगाने, सामाजिक दूरी रखने और समय समय सिर हाथों की सफाई रखने बारे कहा तो इस बीमारी से बचा जा सके। सिविल सर्जन डा. जसबीर सिंह ने बताया कि रीजनल वैक्सीन स्टोर में वैक्सीन की 15 लाख

डोज रखी जा सकती है। इस मौके उनके साथ डिप्टी कमिशनर अपनीत रियात, सिविल सर्जन डा जसबीर सिंह,डीडीएफ पीयूश गोयल, सहायक सिविल सर्जन डा पवन कुमार, जिला परिवार भलाई अफ़सर डा रजिन्दर राज, जिला टीकाकरण अफसर डा गुरदीप सिंह कपूर, सीनियर मैडीकल अफसर डा जसविन्दर सिंह और डा नमिता घई, डा नेहा मैडीकल स्पैशलिस्ट, सहायक अस्पताल प्रबंधक डा शिप्रा, डा शलेश कुमार, डा लक्ष्मी प्रसन्न, मास मीडिया अफसर पुरुशोतम लाल उपस्थित थे।

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