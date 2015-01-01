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प्रदर्शन:किसानी बचाने के लिए शहर में मशाल मार्च

होशियारपुर2 घंटे पहले
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केंद्र सरकार द्वारा बनाए कृषि कानून के विरोध व किसानी को बचाने के प्रदर्शन कर रहीं जिले की अलग-अलग किसान जत्थेबंदियों ने दोआबा किसान संघर्ष कमेटी के बैनर तले शहर में मशाल मार्च निकाला।

मार्च सरकारी काॅलेज के नजदीक स्थित रिलायंस स्टोर से शुरू होकर सेशन चौक से होते घंटा घर, फगवाड़ा चौक से दोबारा काॅलेज चौक में जाकर समाप्त हुआ। मार्च में मौजूद किसान जत्थेबंदियों के नेताओं ने दुकानदारों से भी उनके संघर्ष में शामिल होकर सहयोग करने की अपील की। इस दौरान दुकानदारों ने भी आगे आकर उन्हें समर्थन देने की हामी भरी। मशाल मार्च में महिलाओं ने भी अपनी मौजूदगी बढ़-चढ़कर दर्ज करवाई। (पढ़ें पेज-4)

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