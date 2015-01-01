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हादसा:दिल्ली से जम्मू जा रही टूरिस्ट बस गढ़शंकर में डिवाइडर से टकराई

गढ़शंकर2 घंटे पहले
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दिल्ली से जम्मू जा रही राम दियाल कंपनी की उत्तर प्रदेश नंबर की टूरिस्ट बस शुक्रवार सुबह करीब साढ़े चार बजे गढ़शंकर शहर में दाखिल होते ही सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई, जिसके कारण बस को नुकसान पहुंचा।

बस में सवार सवारियां व चालक सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि उक्त बस में बैठे यात्री जम्मू व कटड़ा वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। सड़क पर लगाए गए डिवाइडर के पास लाइट न होने के कारण बस चालक आगे देख नहीं पाया और बस डिवाइडर के साथ काफी दूरी तक रगड़ते हुए चली गई, इससे बस को काफी नुकसान पहुंचा है।

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