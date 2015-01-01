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श्रेय:बिहार में जीत मोदी सरकार के कार्यों की बदौलत : बिट्‌टू भाटिया

होशियारपुर2 घंटे पहले
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वार्ड नंबर-42 के पूर्व पार्षद एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश भाटिया बिट्टू ने बिहार में हुए विधानसभा चुनावों में एनडीए की सरकार ने जीत पर इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा करवाए कार्यों को दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने अपनी सूझबूझ का परिणाम देते हुए बिहार में एनडीए सरकार को जीताकर मिसाल कायम की है। भाटिया ने कहा कि बिहार में चौथी बार एनडीए की जीत होना भाजपा की अगुवाई में हुए विकास कार्य ही हैं। उन्होंने कहा कि अब भाजपा पंजाब में भी बहुमत में आएगी, लोग समझ चुके हैं कांग्रेस सरकार फूट डालो की नीति अपनाकर वोट इक्ट्ठा कर रही है। इस मौके पर भाटिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जगतप्रकाश नड्डा के साथ साथ सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा बिहार जीत से पंजाब के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्सा है।

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