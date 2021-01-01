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गिरफ्तारी:चूरापोस्त के आरोप में महिला गिरफ्तार

होशियारपुर2 घंटे पहले
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चूरापोस्त की तस्करी के आरोप में गांव भुंगरनी की गुरदेव कौर को मेहटीयाना पुलिस ने काबू कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। एएसआई सुरिंदर कुमार ने बताया कि पुलिस टीम गश्त के दौरान जब फुगलाना रोड पर पहुंची तो एक महिला जिसके पास एक बजनदार लिफाफा था, वह पैदल आ रही थी। उक्त महिला पुलिस टीम को देख वापस मुड़ने लगी, जिसे पुलिस ने शक के आधार पर रोक लिया।

जब उसके पास जो लिफाफा था उसकी तलाशी ली गई तो उसमे से डेढ़ किलो चूरापोस्त बरामद हुआ। इसके चलते आरोपी महिला गुरदेव कौर को गिरफ्तार कर लिया है। एएसआई ने बताया कि आरोपी महिला को अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा।

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