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जानलेवा हमला:आरएसएस की बैठक में 5 साथियों समेत पहुंचा युवक, कार्यकर्ता पर गंडासी से किया हमला, अस्पताल में कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी

टांडा उड़मुड़2 घंटे पहले
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  • कार पार्किंग को लेकर तकरार में हमला
  • पुलिस ने 5 आरोपियों पर दर्ज किया केस

उड़मुड़ के महादेव मंदिर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में वीरवार देर शाम कार पार्किंग को लेकर मामूली तकरार के बाद वहां चल रही आरएसएस कार्यकर्ताओं की बैठक में एक व्यक्ति की ओर से मंदिर में दाखिल होकर कार्यकर्ता रंजीत सिंह पर गंडासी से जानलेवा हमला कर दिया गया।

इससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। टांडा पुलिस ने कर्ण पासी निवासी उड़मुड़ के बयान के आधार पर हमला करने के आरोपी संजीव कुमार निवासी वार्ड 9 उड़मुड़ व 5 अन्य लोगों के खिलाफ इरादा कत्ल व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। जख्मी हालत में रणजीत सिंह निवासी अहियापुर को टांडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान संघ के कार्यकर्ताओं ने टांडा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की।

डीएसपी टांडा दलजीत सिंह खख तथा थाना प्रभारी बिक्रम सिंह ने मौके पर पहुंचकर संघ के कार्यकर्ताओं तथा भाजपा वर्करों को शांत करवाते हुए उचित जांच का भरोसा दिया । पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 295, 323, 148, 149, 506 तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

दूसरे कार्यकर्ताओं पर भी किया हमला : कर्ण पासी
कर्ण पासी ने बताया कि मंदिर हाल में बैठक के दौरान भोजनमंत्र उच्चारण चल रहा था तो उक्त आरोपी संजीव अपने 4-5 अज्ञात साथियों सहित कथित नशे की हालत में मंदिर में दाखिल हो गया व रंजीत सिंह पर जानलेवा हमला कर उसके सर पर तेजधार हथियार से वार कर दिया। उसने अन्य कार्यकर्ताओं पर हमला करने की कोशिश की, उन्होंने किसी तरह से बचाव किया। अपने ब्यान में पासी ने आरोप लगाया कि आरोपी नशे में जूते डाल मंदिर में दाखिल हुए।

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