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झांसा:शादी का झांसा दे नाबालिग साली को ले जाने वाले जीजा के विरुद्ध मामला दर्ज

कादियां4 घंटे पहले
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शादी का झांसा देकर अपनी नाबालिग साली को बहला फुसला कर ले जाने वाले जीजा के विरुद्ध कादियां पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। जानकारी देते थाना प्रभारी बलजिंदर सिंह ने बताया कि पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी बड़ी लड़की की शादी 3 वर्ष पहले कुलविंदर सिंह निवासी मूलियांवाल के साथ हुई थी। उसका दामाद अकसर उसके घर आता जाता रहता था। इसी दौरान उसकी छोटी लड़की को वह बहला फुसला कर शादी करवाने की नीयत से घर से ले गया। कुलविंदर सिंह के विरुद्ध जांच अधिकारी कुलविंद्र सिंह द्वारा लड़की के पिता के बयानों पर कादियां थाना में धारा 363, 366 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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