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कार्रवाई:किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने हाथ में काली झंडियां लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

कादियां4 घंटे पहले
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  • आज गन्ने की अदायगी को लेकर शुगर मिल कीड़ी अफगाना में धरने देने को लेकर किया विचार-विमर्श
  • बोले- यूरिया की कालाबाजी को लेकर प्रशासन करे कार्रवाई

किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जोन बाबा राम थमन की तरफ से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने काली झंडियां पकड़कर मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इसके बाद गुरुद्वारा गुरु साहिब में ग्रामीण इकाइयों के प्रधान तथा जोन की कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक जोन प्रधान हरविंदर सिंह खुजाला के नेतृत्व में हुई। इसमें 13 नवंबर को गन्ने की अदायगी को लेकर शुगर मिल कीड़ी अफगाना में धरने को लेकर विचार-विमर्श किया गया तथा समूह ग्रामीण इकाइयों के प्रधानों द्वारा अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को लाकर धरने में शमूलियत करने का आश्वासन दिया गया।

इसके अलावा प्रशासन से यह भी मांग की गई कि जो बाजार में यूरिया को लेकर कालाबाजारी चल रही है तथा जिन गोदामों में अवैध तरीके से स्टोर की जाती फड़ी है या दुकानदार अधिक मूल्य पर यूरिया बेच रहे हैं, उन पर प्रशासन द्वारा तुरंत बनती कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों को लूट से बचाया जा सके। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से स्टोर की यूरिया गोदामों के घेराव किए जाएंगे। अंत में उक्त कमेटी सदस्य नेताओं की ओर से काली झंडियां दिखाकर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। इस अवसर पर हरविन्द्र सिंह खुजाला, गुरविंदर सिंह खुजाला, सतनाम सिंह, बाबा शीतल सिंह, सिपाही जोगिंदर सिंह, तरजिंद्र सिंह, मनीष, निशान सिंह, हरजीत सिंह, फतेह सिंह, सुखदेव सिंह, हरजीत सिंह, प्रीतम सिंह, जसविंदर सिंह, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, भूपिंदर सिंह, गुरमीत सिंह, बलविंदर सिंह, गुरमीत सिंह, मेजर सिंह, सरवन सिंह आदि किसान नेता उपस्थित थे।

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