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पुरानी पेंशन बहाली के लिए रैली 23 को:एनपीएसईयू की ऑनलाइन बैठक, विभिन्न विभागों के कर्मियों ने लिया भाग

कदिया12 घंटे पहले
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पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनपीएसईयू की ऑनलाइन बैठक जिला प्रधान पुनीत सागर के नेतृत्व में ऑनलाइन हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों मुकेश कुमार, विपन कुमार, हरविन्द्र सिंह, मोहित गुप्ता, पवन कुमार ने अपनी पिछले लंबे समय से लटक रही पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चर्चा की गई तथा 23 नवंबर को गुरदासपुर में पंजाब सरकार के विरुद्ध हो रही रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

जानकारी देते पुनीत सागर ने कहा कि सरकार चुनावों के दिनों में पुरानी पेंशन बहाली के अपने वादे को भूल चुकी है तथा उन्हें किए गए वादे को याद दिलाने के लिए उन्हें अपने संघर्ष को तेज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी समूह विभागों के कर्मचारी नहीं जागे तो वह दिन दूर नहीं जब हर कर्मी को अपने बुढ़ापे के दिनों में 1500 से लेकर 2000 रुपए मासिक पेंशन में ही गुजारा करने के लिए मजबूर होना होगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि विधायक केवल 5 वर्ष के लिए चुना जाता है लेकिन तमाम उम्र वह पेंशन का सुख भोगता है, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी अपने जीवन के 58 वर्ष सरकार को देता है, लेकिन सेवानिवृत के समय उन्हें नाममात्र पेंशन दी जाती है, जो र्दुभागयपूर्ण है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय दे चुकी है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकारों के अड़ियल रवैये के कारण मुलाजिमों में रोष है। इस मौके पर पवन कुमार, मनदीप कौर, अशोक कुमार, राजबीर कौर, शैलजा आदि शामिल हुए।

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