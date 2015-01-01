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ज्ञापन:शिअद अमृतसर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों के गायब होने के मामले संबंधी ज्ञापन सौंपा

कादियां2 घंटे पहले
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श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों के गायब होने के मामले संबंधी शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के पदाधिकारियों ने अकाली दल के पूर्व मंत्री सेवा सिंह सेखवां को ज्ञापन सौंपा।

यह ज्ञापन सेखवां के बेटे जगरूप सिंह सेखवां ने लिया। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरुप गायब हैं, जिनके बारे में एसजीपीसी कुछ नहीं बता रही। ऐसे में सच्चाई सामने आनी चाहिए कि पावन स्वरुप कहां पर हैं। एसजीपीसी प्रधान अपनी पंथक जिम्मेदारी को सही तरह नहीं निभा रहे हैं। इस मौके पर जतिंदरबीर सिंह, बलविंदर सिंह, भगवान संह, जनरल सचिव जगीर सिंह आदि मौजूद थे।

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