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गठन:संघर्ष कमेटी ने गांव भंबोई में 21 मेंबरी कमेटी का किया गठन

कादियां4 घंटे पहले
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पंजाब मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जोन बाबा राम थम्मण साहिब द्वारा जोन प्रधान हरविंदर सिंह, बाबा शीतल सिंह और डॉक्टर इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में गांव भंबोई में 21 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया। इस दौरान भूपिंदर सिंह को प्रधान, जनरल सचिव सतिंदरपाल सिंह, सीनियर उपप्रधान सुखविंदर सिंह, उपप्रधान अमरिंदर सिंह, खजानची अजीत सिंह, सहायक खजानची निशान सिंह, जत्थेबंदक सचिव बचितर सिंह और प्रेस सचिव निरवैर सिंह को नियुक्त किया गया।

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