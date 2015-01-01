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शिलान्यास:पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की ओर से रखे गए शिलान्यास को शरारती तत्वों ने तोड़ा

कादियांएक घंटा पहले
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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा कादियां में अपने कार्यकाल के दौरान शहर के विकास कार्यों संबंधी रखे शिलान्यास को कुछ शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। यह नींव पत्थर कादियां के नजदीक प्रीतम सिंह भाटिया यादगारी गेट के पास रखा गया था। इस संबंध में अकाली दल बादल के जत्थेबंधक सचिव गुरइकबाल सिंह माहल ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि शिलान्यास तोड़ने से विकास कार्य नहीं होते। उन्होंने बताया कि अकाली दल बादल की सरकार द्वारा शहर में सीवरेज डालने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने यह नींव पत्थर रखा था तथा सीवरेज का कार्य भी पूरा करवाया गया था। उन्होंने शरारती तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

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