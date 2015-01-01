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डेंगू:नगर कौंसिल और सेहत विभाग की टीम ने डेंगू की बीमारी संबंधी लोगों को किया जागरूक

कादियांएक घंटा पहले
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नगर कौंसिल और सेहत विभाग की टीम की ओर से ईओ ब्रिज मोहन की अध्यक्षता में शहरवासियों को डेंगू की बीमारी संबंधी जागरूक किया गया। साथ ही इससे बचने के उपाय बताए गए। हेल्थ इंस्पेक्टर कुलबीर सिंह ने बताया कि डेंगू की बीमारी से बचने के लिए लोग अपने घरों में और आसपास साफ-सफाई रखें, ताकि डेंगू की बीमारी से बचा जा सके। अगर किसी को दो-चार दिन से बुखार की शिकायत है तो वह अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर अपनी जांच करवाए। इस मौके पर रोशन लाल, नीरज बाला, रोहित भाटिया, दीपक लड्डा, अनु, रुपाली, रविंदरजीत सिंह, गुरप्रीत कौर, नीलम कुमारी, सतपाल सिंह, लखबीर सिंह, बलविंदर सिंह आदि स्टाफ मौजूद था।

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