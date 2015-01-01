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कार्रवाई:गांव सद्दूवाल के पास 7500 मिलीलीटर शराब समेत 1 काबू

सुल्तानपुर लोधी2 घंटे पहले
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थाना सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने एक व्यक्ति को 7500 मिलीलीटर शराब समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसआई हरीश कुमार ने बताया कि वह गांव सद्दूवाल की तरफ गश्त पर जा रहे थे।

जब पुलिस गांव के पास पहुंची तो सामने से एक व्यक्ति कैनी उठाए आता दिखाई दिया। पुलिस ने पीछा कर उसे काबू कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सुदागर कुमार निवासी मोहल्ला पंडोरी बताया। जब पुलिस ने कैनी की जांच की तो उसमें से 7500 मिलीलीटर अवैध शराब बरामद हुई।

18 बोतल शराब बरामद दो तस्कर गिरफ्तार, केस
कपूरथला| थाना कबीरपुर और तलवंडी चौधरियां पुलिस ने गश्त और घर में छापेमारी कर दो तस्करों से 18 बोतल अवैध शराब बरामद कर दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एएसआई कंवलजीत सिंह ने गांव बाऊपुर के पास हीरा सिंह पुत्र महिंद्र सिंह निवासी रामपुर गोरे कबीरपुर से 6750 एमएल अवैध शराब बरामद की। वहीं, एएसआई हरजिंदर सिंह ने जगतार सिंह पुत्र इंद्र सिंह निवासी छन्ना सिंह के घर रेड कर उसे 6750 एमएल शराब सहित काबू किया।

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