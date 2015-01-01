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जमीनी विवाद:10 दिन बाद भी बुजुर्ग दंपति के हत्यारों का नहीं मिला सुराग

कपूरथला3 घंटे पहले
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गांव शिकारपुर में 28 अक्टूबर को बुजुर्ग दंपति जरनैल सिंह (65) और उसकी पत्नी जोगिंदर कौर 40) की हत्या के मामले को 10 दिन हो गए हैं। पुलिस लूटपाट, रंजिश और जमीनी विवाद के हर पहलू को खंगाल चुकी है। मृत्कों के मोबाइल की हर कॉल की भी पुलिस ने जांचा। अब लग रहा है जैसे यह मामला भी गांव टांडी में 16 महीने पहले बेरहमी से मारे गए बुजुर्ग बाप और बेटे की तरह फाइलों में ही दबकर न रह जाए।

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