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कोविड-19:कोरोना से फगवाड़ा के 2 बुजुर्गों की जालंधर में मौत, कुल 192 मौतें हुईं, 9 नए संक्रमित मिले

कपूरथला4 घंटे पहले
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  • अब तक कुल केस 4597, एक्टिव 98, ठीक हुए 4309 मरीज

जिले में वीरवार को दो और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। दोनों फगवाड़ा के रहने वाले थे। दोनों जालंधर के प्राइ‌वेट अस्पताल में दाखिल थे। अब जिले में मरने वालों की संख्या 192 तक पहुंच गई है। इधर, 9 नए मरीज मिले हैं। इसमें से 2 मरीज कपूरथला, 4 मरीज फगवाड़ा, 1 मरीज जालंधर और 1 मरीज होशियारपुर का रहने वाला है। इसके अलावा 1 मरीज कस्बा ढिलवां के गांव से सामने आया है जबकि 2 मरीज

अलग-अलग प्राइवेट लेब से मिले हैं। अब तक जिले में 4597 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिनमें से 4309 मरीज ठीक होकर घर जा चुके है जबकि 98 मरीज एक्टिव है। वीरवार को 7 और मरीजों को ठीक होने पर छुट्‌टी दे दी है। इधर, जिले से कुल 1616 नए संदिग्धों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं।

सेहत विभाग ने 1616 संदिग्धों के लिए सैंपल, रिपोर्ट आज आएगी

सिविल सर्जन डॉ. सुरिंदर कुमार ने बताया कि वीरवार को मरने वालों में 54 वर्षीय व्यक्ति और 57 वर्षीय व्यक्ति दोनों फगवाड़ा के रहने वाले थे। दोनों ही जालंधर के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल थे। अब जिले में मरने वालों की संख्या 192 तक पहुंच गई है। पॉजिटिव आए मरीजों में 54 वर्षीय व्यक्ति, 48 वर्षीय व्यक्ति दोनों कपूरथला से, 28 वर्षीय युवक न्यू सतनामपुरा फगवाड़ा से, 55 वर्षीय महिला गांव पंडवा फगवाड़ा से, 27 वर्षीय युवक दाना मंडी फगवाड़ा से, 37 वर्षीय महिला बंगा रोड फगवाड़ा से पॉजिटिव आए है। इसके अलावा 67 वर्षीय व्यक्ति गांव मानक राय लोहियां जालंधर का और 28 वर्षीय युवती होशियारपुर की पॉजिटिव आए

है। जबकि 1 मरीज कसबा ढिलवां के गांव धालीवाल बेट से सामने आया है। एपीडीमोलॉजिस्ट डॉ. राजीव भगत ने बताया कि सेहत विभाग ने वीरवार को जिले से कुल 1616 नए संदिग्धों के सैंपल लिए है। इनमें 1369 सैंपल आरटीपीसीआर से, 246 सैंपल एंटीजन से और 1 सैंपल ट्रूनेट से लिया गया। नए सैंपल में कपूरथला से 267, फगवाड़ा से 312, भुलत्थ से 56, सुल्तानपुर लोधी से 103, बेगोवाल से 142, ढिलवां से 178, कालासंघिया से 130, फतूढींगा से 126, पांछट से 201 और टिब्बा से 101 शामिल हैं। सभी सैंपल की रिपोर्ट शुक्रवार देर शाम को आने की संभावना है।

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