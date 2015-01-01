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सड़क हादसा:विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 2 युवकों की मौत, दोनों तलवंडी चौधरियां में पड़ोसी थे

सुल्तानपुर लोधी4 घंटे पहले
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  • एक युवक कुछ दिन बाद पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाला था

गांव तलवंडी चौधरियां के दो नौजवानों का अलग-अलग जगह पर एक्सीडेंट हो गया। इसमें से एक मोटरसाइकिल चालक युवक की गांव तलवंडी चौधरियां में स्थित पेट्रोल पंप के सामने अन्य मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। हादसे में उसकी मौत हुई है जबकि दूसरे युवक की मौत आमने-सामने हुई दो कारों की टक्कर में हुई। दोनों मृतक युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं और पड़ोसी बताए जा रहे हैं। दोनों युवकों में से एक युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया है जबकि दूसरे युवक का अंतिम संस्कार उसका भाई जो विदेश में रहता है के आने के बाद किया जाएगा। गत दिन गांव तलवंडी चौधरियां में पेट्रोल पंप के सामने दो मोटरसाइकिल सवारों की आमने-सामने टक्कर हो गई।

एक नौजवान की मौत हो गई। जबकि दूसरा मोटरसाइकिल सवार सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी में उपचाराधीन है। थाना तलवंडी चौधरियां के प्रभारी इंस्पेक्टर जसबीर सिंह ने बताया कि गत रात करीब 8:30 तलवंडी चौधरियां का गुरमिलाप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह घर से किसी काम बाजार आया। पेट्रोल पंप के सामने उसकी सर्बजीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह फरीद-सराए से आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में गुरमिलाप की मौत हो गई। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक गुरमिलाप विदेश जाकर पढ़ाई करने का इच्छुक था और कुछ दिन में विदेश जाने वाला था।

बर्थ-डे पार्टी से कार में लौट रहा था
दूसरे मामले में गांव तलवंडी चौधरियां के ही एक अन्य नौजवान जशनप्रीत सिंह पुत्र मलकीत सिंह की कपूरथला में औजला फाटक के पास हादसे में मौत हो गई। रात के समय अपने किसी दोस्त की बर्थ-डे पार्टी से कार पर सवार अपने गांव लौट रहा था। औजला फाटक के पास पहुंचा तो उसका किसी अन्य कार से एक्सीडेंट हाे गया। गंभीर हालत में उसको जालंधर के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

दूसरे मामले में गांव तलवंडी चौधरियां के ही एक अन्य नौजवान जशनप्रीत सिंह पुत्र मलकीत सिंह की कपूरथला में औजला फाटक के पास हादसे में मौत हो गई। रात के समय अपने किसी दोस्त की बर्थ-डे पार्टी से कार पर सवार अपने गांव लौट रहा था। औजला फाटक के पास पहुंचा तो उसका किसी अन्य कार से एक्सीडेंट हाे गया। गंभीर हालत में उसको जालंधर के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

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