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पीआरटीसी ने 4 घंटे बंद रखीं सेवाएं:3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए दी गई बंद की कॉल को जिले के किसानों का मिला समर्थन, पुलिस ने किए पुख्ता सुरक्षा प्रबंध

कपूरथला2 घंटे पहले
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  • कपूरथला-जालंधर रोड जाम, बस स्टैंड पर 4 घंटे तक फंसे रहे यात्री
  • कुछ यात्री घर को लौटे, कुछ बस स्टैंड पर ही करते रहे इंतजार

कपूरथला में किसान जत्थेबंदियों की ओर से दी गई बंद कॉल का किसान जत्थेबंदियों ने पूर्ण समर्थन दिया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने रिलायंस स्टोर के बाहर कपूरथला-जालंधर मेन रोड पर धरना लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का प्रदर्शन दोपहर 12 से 4 बजे तक लगातार जारी है। किसान संघर्ष कमेटी के वक्ताओं ने केंद्र सरकार की गलत नीतियों और गलत फैसलों की निंदा की। धरने में सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात की गई थी।

इसमें एसपी (ट्रैफिक) जसवीर सिंह, डीएसपी शहबाज सिंह, एसएचओ सदर गुरदयाल सिंह के अलावा तहसीलदार मनबीर सिंह ढिल्लों भी मौजूद थे। इस दौरान पीआरटीसी बस डिपो कपूरथला ने दोपहर 12 से 4 बजे तक अपने रूटों के लिए चलने वाली सभी बसों को बंद कर दिया। इससे यात्रियों को काफी दिक्कत हुई।

कुछ यात्री दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बस स्टैंड पर ही बैठ कर बसें चलने का इंतजार करते रहे। बस स्टैंड पर मौजूद कुलजीत सिंह ने बताया कि वह एक प्राइवेट फैक्टरी में काम करता है। काम के सिलसिले में जालंधर जाने वाला था। बसें न चलने कारण वह वापस फैक्टरी जा रहा है। शाम कुमार, राजेश्वर ठाकुर, बुधू पांडे ने बताया कि वह बिहार जा रहे हैं। जालंधर से उनकी ट्रेन है। जालंधर रेलवे स्टेशन जाने के लिए कपूरथला बस स्टैंड आए हैं। दोपहर 1 बजे से बस के चलने का इंतजार कर रहे हैं।

27 दिन से रिलायंस स्टोर के बाहर धरना दे रहे किसान

बता दें कि किसान-मजदूर संघर्ष कमेटी 27 दिन से रिलायंस स्टोर के बाहर धरना लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जता रहे हैं। किसान नेता जगतार सिंह तारी बिहारीपुर, पीता मीठा व गुरतेज सिंह उच्चा ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी काले कानून पास कर किसानों से धक्केशाही की है। धरने में शामिल गायक दलविंदर दयालपुर, गोपी उच्चा व सुच्चा जैला ने कहा कि इन कानूनों के तहत मोदी सरकार ने बहुत से अनाज, दालों, तेल, आलू, प्याज आदि जरूरी और रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को जरूरी वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया है। इस अवसर पर गोपी उच्चा, दीपा मीठा, सोनू भाणोलंगा, बब्बू भंडाल, शम्मी िमठड़ा, राणा माधोझंडा, सुक्खा, जोरा रहीमपुर, नरिंदर बाजवा, सुखा भंडाल, हरजिंदर राजा, अमरजीत ढपई, तेजपाल, हरभजन मंसूरवाल मौजूद थे।

आरसीएफ गेट नं. 2 पर धरना 8 को
किसान नेताओं ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान-मजदूर मुलाजिम संघर्ष कमेटी की ओर से 8 नवंबर को सुबह 11 बजे आरसीएफ गेट नं. 2 पर धरना जा रहा है। धरने में भारीय किसान यूनियन (उगराहां) के प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां, क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के प्रधान डॉ. दर्शन पाल, भारतीय किसान यूनियन (डकौदा) बूटा सिंह बुरजगिल, भारतीय किसान यूनियन (एकता) के प्रधान रुलदू सिंह, सीनियर उप-प्रधान गुरमीत सिंह बखतपुर, पेंडू मजदूर यूनियन के प्रधान तरसेम पीटर के अलावा किसान, मजदूर और मुलाजिमों के प्रदेश नेता विचार सांझे करेंगे।

इधर, फगवाड़ा के शुगर मिल चाैक में धरना

फगवाड़ा में किसानाें ने शुगर मिल चाैक में 4 बजे तक धरना दिया। इस दाैरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एसपी फगवाड़ा मनविंदर सिंह करीब 100 पुलिस जवानों के साथ ड्यटी पर तैनात रहे। दाेपहर 12 बजे सतनाम सिंह साहनी, मनजीत सिंह राय, नरेश भारद्वाज के नेतृत्व में किसान और आढ़ती शुगर मिल चाैक पर पहुंचे।

पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं चेयरमैन पंजाब एग्राे जाेगिंदर सिंह मान, विधायक प्रगट सिंह, देहाती प्रधान दलजीत राजू, शहरी प्रधान संजीव बुग्गा, कुसुम शर्मा, अकाली दल के सरवण सिंह कुलार, लाेक इंसाफ पार्टी के जरनैल नंगल ने किसान विराेधी कानूनों के चलते केंद्र सरकार की निंदा की। मौके पर पूर्ण सिंह, कृपाल सिंह, गुरभेज सिंह, कुलविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, महिंदर सिंह, सुखपाल सिंह, जगतार सिंह, गुरदयाल सिंह, मोहन सिंह, कुलविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, गुलजिंदर सिंह, बलजिंदर सिंह, जसवीर सिंह, स्वर्ण सिंह, जसवंत सिंह, गुरकरण सिंह, प्रीतम सिंह, गुरमुख सिंह आदि मौजूद थे।

सुल्तानपुर लोधी में किसानों ने की नारेबाजी

भारत बंद के आह्वान पर अमृतसर-नई दिल्ली मुख्य मार्ग ढिलवां पर किरती किसान यूिनयन, पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब व किसान जत्थेबंदियों के नेतृत्व में 12 बजे से 4 बजे तक जाम लगाकर केंद्र की कार्पोरेट घरानों पक्षीय मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।

किरती किसान यूनियन के जिला प्रधान बलविंदर सिंह भुल्लर व जिला सचिव तरसेम बन्नेमल्ल ने कहा कि मोदी हकूमत वाली खेती काले कानून और पंजाब की आर्थिक तौर पर घेराबंदी, प्रयास नित नए किसान मजदूर विरोधी फैसले लेे रही है। इस अवसर पर पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब के प्रदेश नेता निर्मल शेरपुर सद्दा, अमरजीत सिंह जवालापुर, डीटीएफ जिला सचिव तेजिंद्र अलौदीपुर, कुलविंदर नसीरेवाल, सुच्चा, कश्मीर सिंह भंडाल दोनां, अमरीक सिंह मांगेवाल, कामरेड लुभाया सिंह, मलकीत, एसपी सिंह ने शिरकत की।

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