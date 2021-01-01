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वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से:4 हजार फ्रंट लाइन वर्करों को लगाई जाएगी वैक्सीन

कपूरथला2 घंटे पहले
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हेल्थ वर्करों और अफसरों को कोविड की वैक्सीन के बाद वीरवार से फ्रंट लाइन कर्मियों का भी टीकाकरण होगा। वैक्सीनेशन के इस दूसरे चरण में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले माल विभाग, सुरक्षा फोर्स व पंजाब पुलिस के 4 हजार कर्मियों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए दूसरे पड़ाव में सिविल अस्पताल कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी, फगवाड़ा व भुलत्थ अस्पतालों में टीकाकरण के लिए सेंटरों को चुना गया है। यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर दीप्ति उप्पल ने बुधवार को टास्क फोर्स की मीटिंग का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का पहले चरण शुरू हुआ था। इस चरण में 4955 हेल्थ वर्करों और अधिकारियों को वैक्सीनेशन दी गई है। वीरवार को वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी शुरू होगा। इस चरण में कोविड के दौरान फ्रंट लाइन पर रहने वाले कर्मियों को वैक्सीनेशन देने की योजना है। यह माल विभाग, सुरक्षा फोर्स व पंजाब पुलिस के 4004 कर्मी है।

डीसी ने बताया कि वैक्सीनेशन लगने वाले कर्मियों का डाटा तैयार है। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि वे 6 फरवरी तक वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करवाए ताकि उनको समय पर टीकाकरण हो सके। डीसी ने कहा कि पहले चरण में वैक्सीनेशन लगाने वाले अधिकारियों व कर्मियों को किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आई है।

इस कारण अब फ्रंट लाइन वर्करों को बेझिझक टीकाकरण करवाना चाहिए। इस मौके पर एडीसी फगवाड़ा राजीव वर्मा, सुल्तानपुर लोधी की एसडीएम डाॅ. चारुमिता, भुलत्थ के एसडीएम बलबीर राज भी विडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। बैठक में कपूरथला के एसडीएम वरिंदर सिंह बाजवा, सिविल सर्जन डाॅ. सीमा, डीएसपी संदीप सिंह मंड और जिला टीकाकरण अफसर डाॅ. आशा मांगट आदि मौजूद थे।

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